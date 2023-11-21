21 ноября, 12:38

Мишустин призвал усилить защиту национальной цифровой инфраструктуры

© ТАСС/ Ruptly

Это необходимо на фоне увеличения количества кибератак, отметил глава кабмина

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым из-за увеличения числа кибератак усилить защищенность национальной цифровой критической инфраструктуры.

"Немаловажным остается вопрос безопасности в информационной сфере. С учетом роста кибератак нужно предусмотреть усиление мер по укреплению защищенности национальной цифровой критической инфраструктуры, применять передовые разработки в области квантовых вычислений, продолжать внедрение систем, связанных с искусственным интеллектом, электронных платформ, в том числе в государственном управлении", - указал председатель правительства на стратегической сессии по формированию нацпроекта "Экономика данных".

Глава кабинета министров пояснил, что это нужно, чтобы "и люди, и бизнес могли пользоваться сервисами в очень комфортном формате, не переживая о сохранности своих персональных данных".

В качестве еще одной задачи Мишустин назвал совершенствование нормативного регулирования и устранение цифрового неравенства, укрепление кадрового потенциала. "Все планы очень важно увязать с новым национальным проектом, его реализация в конечном счете должна способствовать достижению технологического суверенитета и независимости страны, продвижению собственных технологий, собственных решений", - подчеркнул премьер-министр. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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