21 ноября, 12:35

Мишустин поручил внедрить единую цифровую инфраструктуру в каждом регионе России

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр отметил необходимость "сформировать современные, надежные решения для обработки и хранения данных, в том числе для национальной облачной платформы"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Единая цифровая инфраструктура должна быть реализована в каждом регионе России во всех сферах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по формированию нацпроекта "Экономика данных".

"Также при государственной поддержке необходимо сформировать современные, надежные решения для обработки и хранения данных, в том числе для национальной облачной платформы. Это должны быть именно отечественные продукты, которые способны поддерживать бесперебойную деятельность органов власти, предприятий, операторов связи. Их следует привлекать к взаимодействию", - обратил внимание Мишустин.

Премьер-министр указал, что единая инфраструктура должна быть создана во всех областях - в здравоохранении, ЖКХ, образовании, энергетике, в сфере транспорта и других. "Ее предстоит внедрить в каждом регионе", - подчеркнул глава кабмина.

Он отметил, что сегодня в России уже создана инфраструктура цифровой экономики: развиваются электронные экосистемы и онлайн-платформы, к интернету подключены большинство социально значимых объектов, построены магистральные оптические линии связи "от Калининграда до Чукотки". Правительство также поддерживает IT-компании, предоставляя льготы и гранты.

Особое внимание в этой сфере, по словам Мишустина, уделяется обучению кадров. "Специалисты, способные выпускать передовые программные продукты, сейчас крайне востребованы практически во всех отраслях нашей экономики", - добавил премьер.

"С учетом глобального вектора развития индустрии, который основан на использовании больших данных, надо подготовить долгосрочные и системные решения. Они должны быть направлены на модернизацию инфраструктуры", - указал председатель правительства. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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