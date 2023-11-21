Россия и Таджикистан высказались за активизацию торгово-экономического сотрудничества

Президент республики Эмомали Рахмон подчеркнул, что на качественно новый уровень вышло взаимодействие с Россией в области финансовой информации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан выступают за активизацию сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В год тридцатилетия подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи мы дали высокую оценку уровню взаимодействия между нашими странами. Высказались за активизацию сотрудничества в торгово-экономической среде", - сказал Рахмон.

По словам Рахмона, в ходе встречи стороны достигли договоренностей об общих усилиях по еще большему увеличению в ближайшие годы показателей в данной области. "Были обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества. В этой связи договорились выйти на реализацию крупных инвестиционных проектов в различных секторах экономики", - указал лидер Таджикистана, добавив, что для этих целей в стране создан благоприятный инвестиционный климат, а также функционирует несколько свободных экономических зон.

Президент Таджикистана также подчеркнул, что на качественно новый уровень вышло взаимодействие с Россией в области финансовой информации. "Наши взаиморасчеты в национальных валютах возросли до 82%", - сообщил он.

Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом 21 ноября. Вместе с ним в Москву также прибыла делегация правительства Таджикистана, в состав которой вошли руководители министерств и ведомств. Как ожидается, Рахмон также встретится с премьером РФ Михаилом Мишустиным.