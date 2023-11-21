Москва увеличит бюджет на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году на 9,3%

Расходы на эти цели запланированы в сумме более 55 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 55 млрд рублей предусмотрено в бюджете Москвы на 2024 год на обеспечение жителей льготными лекарствами. Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Программа "Столичное здравоохранение". На три года (2024-2026 годы - прим. ТАСС) запланировано 1,7 трлн рублей, финансирование в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличится почти на 12% до 593 млрд рублей за счет средств бюджета, а с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования в 2024 году объем расходов превысит 1 трлн рублей. Предусмотренный объем средств позволяет в полном объеме обеспечить оказание всех видов медицинской помощи, ее доступность и качество; льготное лекарственное обеспечение, грантовую поддержку медицинских организаций", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что расходы на обеспечение льготными лекарствами запланированы в сумме более 55 млрд рублей на следующий год, что на 9,3% превышает объемы расходов 2023 года. "Высокотехнологичная медицинская помощь будет профинансирована в сумме 14,5 млрд рублей с ростом более чем на 5% к уровню 2023 года. C учетом средств ОМС расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь в 2024 году составят более 34 млрд рублей", - добавила министр столичного правительства.

Зяббарова отметила, что переход на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи в Москве будет продолжен. На первом этапе в столице завершается создание сети флагманских центров на базе шести крупнейших стационаров города. На втором этапе осуществится модернизация столичной службы экстренной помощи в виде трансформации приемных отделений городских стационаров по тем же принципам, что и в новых флагманских центрах.

Рассмотрение проекта бюджета

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с около 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.