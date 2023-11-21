21 ноября, 12:52,
обновлено 21 ноября, 13:22

Путин: доля рубля во взаимных расчетах между Россией и Таджикистаном достигла 83%

Президент РФ добавил, что Москва является одним из крупнейших партнеров Душанбе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Доля рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном достигла 83% по итогам первого полугодия 2023 года . Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в совместном с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявлении для СМИ.

"Все большее место во взаимных расчетах между нашими странами занимают национальные валюты. В частности, доля рубля в коммерческих сделках по итогу первого полугодия текущего года достигла внушительных 83%", - сказал глава российского государства.

"Последовательно выстраиваются устойчивые каналы взаимодействия между кредитно-банковскими учреждениями", - отметил Путин. Он привел в пример, что с прошлого года граждане России и Таджикистана могут осуществлять трансграничные денежные переводы с использованием системы быстрых платежей Банка РФ.

Путин добавил, что Москва является одним из крупнейших партнеров Душанбе. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами увеличился 18,3%. "При этом особо отмечу рекордный рост - 67% поставок из Таджикистана продовольствия, в том числе свежих овощей и фруктов", - обратил внимание президент РФ.

По его словам, РФ входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику: там работают свыше 300 предприятий с российским капиталом. По словам Путина, активную роль в развитии отношений между странами "играют предпринимательские круги", и созданный в прошлом году российско-таджикский деловой совет "активно включился в работу". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
© Информационное агентство ТАСС
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