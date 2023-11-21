Рахмон заявил о готовности Таджикистана сотрудничать с Россией в области энергетики

В настоящее время Таджикистан производит 98% электроэнергии на ГЭС, отметил президент республики

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Таджикистан готов взаимодействовать с Россией в сфере энергетики. Об этом заявил журналистам президент республики Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Рахмона, в настоящее время Таджикистан производит 98% электроэнергии на ГЭС, то есть из возобновляемых источников зеленой энергии, занимая по этому показателю шестое место в мире. "Мы намерены удвоить мощности по производству экологически чистой энергии как ключевой основы для продвижения зеленой экономики. Таджикистан также располагает возможностями для размещения на своей территории энергоемких производств с использованием зеленой энергии при минимальном воздействии на окружающую среду. Выражаем готовность к развитию конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией по этим направлениям", - сказал он.

Как указал президент Таджикистана, с учетом огромных гидроэнергетических ресурсов республика активно развивает зеленую энергетику. "В Таджикистане имеется 13 тыс. ледников, за счет которых формируется 60% водных ресурсов Центральной Азии. По общим запасам гидроэнергетических ресурсов наша страна занимает восьмое, а по их удельному запасу на душу населения - второе место в мире", - отметил он.

Таджикский лидер также проинформировал, что в недрах страны разведано 800 месторождений и проявлений полезных ископаемых. Они в том числе содержат критически важные сырьевые минеральные ресурсы, имеющие сегодня высокий спрос, обратил внимание он. "Приглашаем российский бизнес к сотрудничеству по освоению этих ресурсов. Мы подробно осветили перспективы по освоению нефтегазовых месторождений Таджикистана, было положительно оценено взаимодействие по вопросам совместной рекультивации территорий Таджикистана, где в прошлом располагались урановые производства. Основным партнером таджикской стороны выступает Росатом", - добавил Рахмон.

В конце октября заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Сорбон Холмухаммадзода сообщил, что республика за счет создания ветряных и солнечных электростанций, а также строительства и реконструкции крупных гидроэлектростанций планирует до 2030 года нарастить мощность электростанций на 4,7 тыс. МВт. Таким образом, по данным Минэнерго, вырабатывающие мощности вырастут более чем на 40%.