В Москве в 2024 году выделят почти 548 млрд рублей на программу "Столичное образование"

Около 70% объема этой программы будут направлять на реализацию образовательных программ учреждениями города

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Около 548 млрд рублей предусмотрено в бюджете Москвы на 2024 год на программу "Столичное образование". Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Программа "Столичное образование". Предусмотрены объемы ассигнований на три года (2024-2026 годы - прим. ТАСС) [в размере] 1,8 трлн рублей, на 2024 год - 547,5 млрд рублей. Около 70% объема этой программы будет направляться на реализацию образовательных программ учреждениями города: в 2024 году это 370 млрд рублей", - сказала Зяббарова.

Она добавила, что также предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию таких новых значимых проектов как капитальный ремонт московских школ. По ее словам, это одна из самых масштабных программ города, она стартует в 2024 году и предполагает модернизацию более 900 зданий образовательных учреждений. В следующем году начнется ремонт первых 50 школьных зданий.

"Следующая новация - внедрение в Москве единого стандарта предпрофессионального образования, предусматривающего практико-ориентированный подход и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий для наших старшеклассников. Следующее - проведение целевой подготовки старшеклассников к ЕГЭ, в рамках которой ученики на специальных практикумах будут заниматься подготовкой к экзаменам, повторять пройденное, учиться избегать типичных ошибок и разбирать сложные задачи", - отметила министр столичного правительства.

Также с 2024 года начнется модернизация среднего профессионального образования, предусматривающая увеличение практической подготовки студентов, развитие тесного взаимодействия с работодателями, создание новой современной инфраструктуры колледжей, в первую очередь, обновление состава оборудования мастерских и лабораторий, а также строительство инновационных образовательных комплексов.

Рассмотрение проекта бюджета

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с порядка 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.