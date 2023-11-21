21 ноября, 13:10
Международная выставка-форум "Россия"

В МЭР заявили, что программы индивидуального развития помогли 10 регионам

Директор департамента регионального развития Минэкономразвития Дмитрий Косткин сообщил, что 8 из 10 регионов вышли на среднероссийский уровень по темпам снижения безработицы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Большинство регионов со слабыми экономиками, для которых разработаны и реализуются индивидуальные программы социально-экономического развития, вышли на темпы роста, превышающие среднероссийские показатели. Об этом сообщил директор департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Дмитрий Косткин.

"Если говорить в целом о десятке [регионов], потому что программы [социально-экономического развития] созданы для десяти субъектов России, то безусловно эффекты от реализации программ разные. Большинство регионов уже вышли на темпы роста выше среднероссийских", - сказал он на выставке-форуме "Россия".

По его словам, 8 из 10 регионов вышли на среднероссийский уровень по темпам снижения безработицы, семь - регионов по росту среднедушевых доходов и снижению бедности. "Мы за счет индивидуальных программ создали точки роста, и они будут стимулировать развитие экономики дальше", - пояснил он.

Он отметил, что во всех субъектах создано около 12 тыс. рабочих мест и привлечено более 89 млрд рублей.

В число 10 регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью входят Марий Эл, Адыгея, Карелия, Чувашия, Калмыкия, Республика Алтай, Тыва, Алтайский край, Псковская и Курганская области. Для этих субъектов разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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