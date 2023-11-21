Посол РФ: в Италии и в ЕС развивается дискуссия о неэффективности антироссийских санкций

Наблюдаются "попытки манипулировать статистикой, чтобы погасить рост скептических настроений и скрыть реальные последствия санкционной войны против России", заявил Алексей Парамонов

РИМ, 21 ноября. /ТАСС/. В Италии и в европейских странах продолжает набирать обороты дискуссия о неэффективности санкций в отношении России. С таким заявлением выступил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в интервью агентству Nova.

"В Италии, да и в ЕС в целом, продолжает набирать обороты дискуссия о неэффективности антироссийских санкций. Мы наблюдаем попытки манипулировать статистикой, чтобы погасить рост скептических настроений и скрыть реальные последствия санкционной войны против России. А они, как известно, неутешительные, - сказал дипломат. - За последние 15 лет доля ЕС в глобальной экономике сократилась с 25,3% до 16,7%, в то время как доля США выросла с 23% до 25,4%. Экономический рост в ЕС окончательно выдохся. Прогнозы ЕЦБ постоянно пересматривают соответствующие показатели в сторону понижения".

При этом "Россия, напротив, адаптировалась к внешним вызовам и наработала санкционный иммунитет", подчеркнул Парамонов. "Еще летом 2023 года экономика полностью компенсировала прошлогодний спад. По оценке МВФ, в 2023 году ожидается рост ВВП на 2,2%, если не на все 3%. Подъем отмечается в большинстве отраслей. Перестройка географии внешнеэкономических связей стала одним из главных последствий западных санкций", - продолжил посол.

По его мнению, отношения между Москвой и Римом "переживают худший период за всю историю, если не считать трехлетний период в ходе Второй мировой войны, когда Италия приняла участие в агрессии против СССР на стороне нацистской Германии". "Увы, свершившимся фактом является полное разрушение всей системы связей между Россией и Италией - от политики и экономики до науки и культуры. Не уверен, что такая линия отвечает интересам самой Италии и ее миролюбивого и мудрого народа. Но любые вопросы на этот счет следует адресовать обитателям главных римских дворцов", - сказал Парамонов. Он отметил, что Россия со своей стороны стремится сохранить "бережный подход к российско-итальянским отношениям, укоренившимся в них традициям дружбы и сотрудничества".

"Надежда на здравый смысл итальянцев, да и в целом европейцев, как говорят, умирает последней. Готовы и дальше сохранять стратегическое терпение. Посмотрим, на какие еще деструктивные шаги окажутся способными пойти итальянские власть предержащие. Если остановятся, одумаются, а такое, уверен, обязательно должно произойти, то мы будем готовы их выслушать", - добавил посол.