21 ноября, 13:09

Путин отметил интерес России к совместной с Таджикистаном добыче урана и лития

Президент РФ указал, что госкорпорация "Росатом" недавно завершила крупный проект по реабилитации промышленной площадки по переработке урана в Таджикистане

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими коллегами геологоразведке и добыче урана, лития и редкоземельных металлов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Видим хорошие перспективы в горнодобывающей отрасли, российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий", - сообщил президент РФ.

Он добавил, что госкорпорация "Росатом" недавно завершила крупный проект по реабилитации промышленной площадки по переработке урана в Таджикистане. "И готова к сотрудничеству с таджикистанской стороной по другим вопросам использования технологий мирного атома, прежде всего - в медицине", - отметил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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