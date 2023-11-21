21 ноября, 13:24

В кабмине не поддержали законопроект о штрафе за уклонение от заключения договора ОСАГО

В отзыве кабмина указано, что в настоящее время законодательством уже предусмотрены меры воздействия на страховщиков, не исполняющих требования к осуществлению их деятельности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о введении штрафов для страховщиков, которые уклоняются от оформления электронного полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он предлагает дополнить КоАП новой ст. 15.34.2, предусматривающей административную ответственность за нарушение требований законодательства в области ОСАГО. Согласно законопроекту, КоАП пополнится новыми составами правонарушений: воспрепятствование заключению договора ОСАГО и уклонение от его заключения со стороны страховых компаний.

Согласно законопроекту, технические сбои в работе сайтов страховщиков не должны быть причиной для отказа в оформлении полисов ОСАГО. За невыдачу полиса из-за технических проблем на сайте законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для компаний. Также проектом предусмотрены штрафы за нарушение страховщиком сроков выдачи страхового полиса и непредоставление бланков полисов страховым агентам и брокерам. По этим составам предлагается установить штрафы в размере 10 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Автор документа приводит данные Банка России, в который в 2020-2022 гг. поступило более 99 тысяч жалоб по теме ОСАГО, из которых 12,8 тысячи были признаны обоснованными. Наибольшее количество жалоб связано с невозможностью получить электронный полис из-за ошибки при вводе данных, необходимых для заключения договора ОСАГО, отмечается в материалах к законопроекту.

В отзыве кабмина указано, что в настоящее время законодательством уже предусмотрены меры воздействия на страховщиков, не исполняющих требования к осуществлению их деятельности (ч. 3 ст. 14.1 КоАП "Об организации страхового дела в Российской Федерации").

"Введение новых составов административных правонарушений должно основываться на анализе статистических данных и материалов правоприменительной практики, свидетельствующих о недостаточности действующих мер административной ответственности и невозможности воздействия на противоправное поведение имеющимися средствами правового реагирования. Однако в пояснительной записке к законопроекту такие сведения отсутствуют, что не позволяет сделать вывод о необходимости внесения в КоАП предлагаемых изменений", - указывается в проекте отзыва. 

Теги:
РоссияКутепов, Андрей Викторович
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