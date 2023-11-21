Москва увеличит расходы на развитие культурно-туристической среды в 2024 году

Объем за три года составит 467 млрд рублей, в 2024 году запланировано почти 171 млрд рублей с ростом к объему 2023 года на 46%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расходы на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия в бюджете Москвы на 2024 год вырастут по сравнению с аналогичными расходами в текущем году почти в полтора раза. Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Программа "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия". Объем за три года (2024-2026 годы - прим. ТАСС) составит 467 млрд рублей, в 2024 году запланировано почти 171 млрд рублей с ростом к объему 2023 года на 46%", - сказала Зяббарова.

По ее словам, такой рост в 2024 году по программе сложился с учетом реализации мероприятий Адресной инвестиционной программы, мероприятий по благоустройству, модернизации и обновлению парков культуры и отдыха, а также в связи с реализацией мероприятий по формированию московского киномедиакластера. "За три года планируется построить и ввести в эксплуатацию три здания музеев, театр, два здания библиотек, 12 культурно-досуговых учреждений, памятники, объекты культурного наследия, парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи усадьбы", - уточнила министр столичного правительства.

Предусмотренные в проекте бюджета средства позволят также завершить мероприятия по модернизации и оснащению необходимым оборудованием городских театров, включая Московский академический театр имени Маяковского, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета, заключила Зяббарова.

Рассмотрение проекта бюджета

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с порядка 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.