Путин: РФ почти полностью обеспечивает потребности Таджикистана в нефтепродуктах

По словам президента России, на таджикистанском рынке активно работает компания "Газпром нефть"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва почти полностью обеспечивает потребности экономики Душанбе в нефтепродуктах, сообщил президент РФ Владимир Путин в совместном с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявлении для СМИ.

"При обсуждении тематики взаимодействия в энергетике отмечалось, что Россия почти полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах. Причем поставки энергоносителей осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин", - указал российский лидер.

Также он отметил, что на таджикистанском рынке активно работает компания "Газпром нефть", которая владеет 5 нефтебазами и 44 заправочными станциями.

"Наша страна также помогает Таджикистану в развитии электроэнергетических мощностей. Построенная с российским участием Сангтудинская ГЭС производит более 10% потребляемой Таджикистаном электроэнергии", - отметил Путин. Он добавил, что группа "Русгидро" оказывает содействие в эксплуатации существующих объектов и намерена принять участие в проектировании новых гидроэнергетических узлов.