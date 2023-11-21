Более 940 млрд рублей предусмотрели в бюджете Москвы на развитие транспорта в 2024 году

В том числе на инвестиции - строительство объектов метрополитена, улично-дорожной сети и другие объекты транспортной инфраструктуры - предусмотрено 470,1 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 940 млрд рублей предусмотрено в столичном бюджете на 2024 год на программу "Развитие транспортной системы". Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Программа "Развитие транспортной системы". На три года (2024-2026 годы - прим. ТАСС) предусмотрено 2,8 трлн рублей, объем финансирования программы в 2024 году - 940,5 млрд рублей. Из этой суммы на инвестиции - строительство объектов метрополитена, улично-дорожной сети и другие объекты транспортной инфраструктуры - в 2024 году предусмотрено 470,1 млрд рублей, то есть половина объемов расходов по программе", - сказала Зяббарова.

Она отметила, что в столице появятся новые линии метрополитена - Троицкая и Рублево-Архангельская. Кроме того, будут введены в эксплуатацию станции "Потапово" Сокольнической линии и "Гольяново" Арбатско-Покровской линии, также планируется начать строительство Бирюлевской линии.

"В части автомобильных дорог будет полностью завершено формирование Московского скоростного диаметра, включая участки за МКАД, что улучшит транспортное сообщение более 40 городских районов с населением свыше 5 млн человек. Будет осуществляться строительство и реконструкция транспортных развязок, искусственных сооружений и пешеходных переходов. И очень важное направление - продолжится развитие экологически чистого и комфортного общественного транспорта. На приобретение вагонов метро нового поколения, электробусов, низкопольных трамваев, поездов для Московских центральных диаметров в 2024 году предусматривается 86 млрд рублей, а всего за три года - 273 млрд рублей", - добавила министр столичного правительства.

Рассмотрение проекта бюджета

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с около 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.