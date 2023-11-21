Москва сохранит программы поддержки предпринимателей в 2024-2026 годах

Для промышленных предприятий предусмотрены программы компенсации до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, субсидирования приобретения оборудования и льготного кредитования

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Программы льготного кредитования, а также развития импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли будут продолжены в Москве в последующие три года. Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Программа "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы". На три года (2024-2026 годы - прим. ТАСС) предусмотрено 472 млрд рублей, в 2024 году - 187 млрд рублей. Будут продолжены все программы поддержки предпринимателей, включая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что для промышленных предприятий предусмотрены программы компенсации до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, субсидирования приобретения оборудования и льготного кредитования.

"Другим важным направлением стимулирования инвестиционной активности является создание инфраструктуры для размещения новых производств. В целях развития приоритетных отраслей экономики, таких как микроэлектроника, фотоника, электромобилестроение, фармацевтика, продолжится строительство объектов инфраструктуры", - добавила министр столичного правительства.

По ее словам, в целях реорганизации московских промзон будет продолжено комплексное развитие этих территорий. "В результате на их месте создаются высокотехнологичные производства с новыми рабочими местами, деловые центры, социальные объекты и общественные пространства", - резюмировала Зяббарова.

Рассмотрение проекта бюджета

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с порядка 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.