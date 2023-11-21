21 ноября, 14:03

Москва сохранит программы поддержки предпринимателей в 2024-2026 годах

Для промышленных предприятий предусмотрены программы компенсации до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, субсидирования приобретения оборудования и льготного кредитования

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Программы льготного кредитования, а также развития импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли будут продолжены в Москве в последующие три года. Об этом сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Программа "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы". На три года (2024-2026 годы - прим. ТАСС) предусмотрено 472 млрд рублей, в 2024 году - 187 млрд рублей. Будут продолжены все программы поддержки предпринимателей, включая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что для промышленных предприятий предусмотрены программы компенсации до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, субсидирования приобретения оборудования и льготного кредитования.

"Другим важным направлением стимулирования инвестиционной активности является создание инфраструктуры для размещения новых производств. В целях развития приоритетных отраслей экономики, таких как микроэлектроника, фотоника, электромобилестроение, фармацевтика, продолжится строительство объектов инфраструктуры", - добавила министр столичного правительства.

По ее словам, в целях реорганизации московских промзон будет продолжено комплексное развитие этих территорий. "В результате на их месте создаются высокотехнологичные производства с новыми рабочими местами, деловые центры, социальные объекты и общественные пространства", - резюмировала Зяббарова.

Рассмотрение проекта бюджета

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с порядка 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация