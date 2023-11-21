Прирост запасов газа в РФ в I полугодии составил 305 млрд куб. м

В отчете Роснедр говорится, что прирост запасов по нефти и конденсату за шесть месяцев составил 43,5 млн тонн

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Прирост запасов природного газа в России по итогам первого полугодия 2023 года за счет недропользователей по категориям AB1C1 составил 305 млрд куб. м. Об этом говорится в отчете Роснедр.

При этом прирост запасов по нефти и конденсату за шесть месяцев составил 43,5 млн тонн. По данным Роснедр, за отчетный период на государственный баланс было поставлено 14 новых месторождений углеводородов, в том числе одно крупное газоконденсатное месторождение в акватории Каспийского моря (месторождение им. Р. У. Маганова).

Роснедра также отметили, что в первом полугодии на государственный баланс поставлено 81 месторождение твердых полезных ископаемых. Большую часть из них составили месторождения золота (68 месторождений). Кроме того, на баланс поставлены 10 месторождений неметаллических полезных ископаемых, два месторождения цветных металлов и одно угольное.

Ранее Роснедра сообщали, что прирост запасов нефти и газового конденсата по итогам 2023 года прогнозируется в объеме 550 млн тонн, а прирост запасов природного газа - 650 млрд куб. м.