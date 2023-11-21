Президент Бразилии сказал, что хотел бы завершить переговоры по соглашению ЕС и Mercosur

Луис Инасиу Лула да Силва надеется заключить договор в ближайшее время

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /ТАСС/. Бразилия хотела бы завершить переговоры по торговому соглашению между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (Mercosur) до конца года. Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Вчера я созвонился с Урсулой фон дер Ляйен и сообщил ей, что хотел бы закончить переговоры с ЕС по [торговому] соглашению до конца нашего председательства в Mercosur [завершается в декабре]. Я указал ей на наиболее важные моменты и надеюсь, мы сможем заключить договор в ближайшее время", - написал бразильский лидер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС и Mercosur планируют завершить работу над торговым соглашением до окончания первой недели декабря.

Торговое соглашение между ЕС и Mercosur было подписано в 2019 году после 20 лет переговоров. Однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и Mercosur вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули ряд дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами Mercosur.

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения превышает 295 млн, а суммарный ВВП - $3,4 трлн по данным на 2019 год.