21 ноября, 14:14

Сийярто подтвердил, что Венгрия не откажется от связей с РФ в энергетике из-за Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, заявил что его страна "рассматривает покупку энергоносителей как вопрос физической реальности, а не политических предпочтений"

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Венгрия не намерена отказываться от сотрудничества с Россией в области энергетики из-за конфликта на Украине и продолжит такое взаимодействие, руководствуясь практическими, а не политическими соображениями. Это подтвердил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министрами энергетики Азербайджана, Грузии, Румынии, а также представителем Минэнерго Болгарии.

Журналисты поинтересовались у него, как Венгрия намерена выстраивать свою энергетическую стратегию с учетом продолжающегося конфликта на Украине. "Я хотел бы подчеркнуть, что мы не хотим избавляться от каких-либо источников, которые сейчас обеспечивают энергетическую безопасность Венгрии. В то же время мы хотели бы привлечь дополнительные источники, предпочтительно углеродно-нейтральные источники энергии", - ответил глава МИД.

Он заявил, что "Венгрия рассматривает покупку энергоносителей как вопрос физической реальности, а не политических предпочтений и не допустит, чтобы кто-то оказывал на нее давление, пытаясь заставить отказаться от какого-либо источника энергии". Ранее Сийярто неоднократно отмечал, что Венгрию пытаются подтолкнуть к прекращению поставок российских нефти и газа.

Министр напомнил, что правительство страны сохраняет курс на диверсификацию, но это не должно вести к отказу от надежных источников и маршрутов доставки. "Диверсификация не означает замену существующего источника энергии другим. Диверсификация означает привлечение еще большего количества источников для вашего энергоснабжения", - уточнил министр.

Россия продолжает оставаться основным экспортером энергоносителей в Венгрию. В 2023 году в эту страну было поставлено 4,8 млрд куб. м российского газа, которые поступили в основном по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Одновременно по южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящего через территорию Украины, было поставлено более 3,5 млн тонн нефти, и ожидается, что к концу года этот объем увеличится примерно до 4,8 - 5 млн тонн. Кроме того, АЭС в Пакше работает на российском ядерном топливе, и по проекту Росатома там идет строительство двух новых энергоблоков. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияСийярто, Петер
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация