Сийярто подтвердил, что Венгрия не откажется от связей с РФ в энергетике из-за Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, заявил что его страна "рассматривает покупку энергоносителей как вопрос физической реальности, а не политических предпочтений"

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Венгрия не намерена отказываться от сотрудничества с Россией в области энергетики из-за конфликта на Украине и продолжит такое взаимодействие, руководствуясь практическими, а не политическими соображениями. Это подтвердил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министрами энергетики Азербайджана, Грузии, Румынии, а также представителем Минэнерго Болгарии.

Журналисты поинтересовались у него, как Венгрия намерена выстраивать свою энергетическую стратегию с учетом продолжающегося конфликта на Украине. "Я хотел бы подчеркнуть, что мы не хотим избавляться от каких-либо источников, которые сейчас обеспечивают энергетическую безопасность Венгрии. В то же время мы хотели бы привлечь дополнительные источники, предпочтительно углеродно-нейтральные источники энергии", - ответил глава МИД.

Он заявил, что "Венгрия рассматривает покупку энергоносителей как вопрос физической реальности, а не политических предпочтений и не допустит, чтобы кто-то оказывал на нее давление, пытаясь заставить отказаться от какого-либо источника энергии". Ранее Сийярто неоднократно отмечал, что Венгрию пытаются подтолкнуть к прекращению поставок российских нефти и газа.

Министр напомнил, что правительство страны сохраняет курс на диверсификацию, но это не должно вести к отказу от надежных источников и маршрутов доставки. "Диверсификация не означает замену существующего источника энергии другим. Диверсификация означает привлечение еще большего количества источников для вашего энергоснабжения", - уточнил министр.

Россия продолжает оставаться основным экспортером энергоносителей в Венгрию. В 2023 году в эту страну было поставлено 4,8 млрд куб. м российского газа, которые поступили в основном по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Одновременно по южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящего через территорию Украины, было поставлено более 3,5 млн тонн нефти, и ожидается, что к концу года этот объем увеличится примерно до 4,8 - 5 млн тонн. Кроме того, АЭС в Пакше работает на российском ядерном топливе, и по проекту Росатома там идет строительство двух новых энергоблоков.