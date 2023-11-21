Минпромторг не рассматривает корректировку гибких экспортных пошлин на удобрения

Глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что ведется работа по тем отраслям промышленности, где пошлины создают дополнительные издержки для выхода на внешние рынки

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вопрос о корректировке гибких экспортных пошлин на удобрения не рассматривается, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

При этом, пояснил он, ведется работа по тем отраслям промышленности, где пошлины создают дополнительные издержки для выхода на внешние рынки.

"Другие отрасли рассматриваются", - ответил Мантуров на вопрос, рассматривается ли выведение удобрений из-под действия пошлин.

"На самом деле продолжаем еще работу с нашими коллегами из экономического блока. <…> По мере проведения инвентаризации по тем отраслям и предприятиям промышленности, где это создает определенные дополнительные издержки для выхода на внешние рынки. Думаю, что <…> находя такие ситуации, мы точно придем к компромиссу с нашими коллегами", - добавил он.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ сообщал ранее, что при необходимости допускается корректировка гибких экспортных пошлин.