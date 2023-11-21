В Тверской области бизнес при госпоручительстве привлек 2 млрд рублей в 2023 году

Фонд содействия предпринимательству региона предоставил малым и средним компаниям 125 поручительств на общую сумму 697,5 млн рублей

ТВЕРЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Фонд содействия предпринимательству (ФСП) Тверской области помог малому и среднему бизнесу привлечь рекордную сумму кредитных средств в 2023 году - более 2 млрд рублей, что почти на 17% больше показателя 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Впервые за время осуществления деятельности Фонд содействия предпринимательству Тверской области в течение календарного года обеспечил кредитов на общую сумму более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ФСП, в течение 2023 года фонд предоставил 125 поручительств на общую сумму 697,5 млн рублей. Это позволило предпринимателям Тверской области привлечь 2,05 млрд рублей кредитных средств в коммерческих банках.

В 2022 году за счет поручительств фонда малый и средний бизнес Тверской области привлек кредиты на 1,83 млрд рублей. "Достижение таких показателей по объему привлеченных субъектами МСП региона кредитных средств при поручительстве фонда стало возможным благодаря росту потребности в заемном финансировании со стороны субъектов МСП, а также активному продвижению льготных программ кредитования кредитными организациями", - уточнил ТАСС генеральный директор регионального ФСП Ян Салюков.

ФСП Тверской области основан в 2008 году, входит в структуру центра "Мой бизнес" и работает в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Фонд, в том числе предоставляет поручительства по кредитам для самозанятых, по обязательствам МСП на цели инвестиционного характера, помогает бизнесу в рефинансировании долга.