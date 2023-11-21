21 ноября, 14:15,
обновлено 21 ноября, 14:48

Минэнерго не планирует снимать запрет на экспорт зимнего дизеля

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

По словам министра энергетики Николая Шульгинова, возможность дальнейшего ослабления этой меры в адрес летнего дизеля обсуждается в кабмине

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия не планирует снимать запрет на экспорт зимнего дизельного топлива, возможность же дальнейшего ослабления этой меры в адрес летнего дизеля обсуждается в правительстве. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет - снимать запрет на зимнее дизтопливо не планируем. По летнему - вопрос решается", - сказал он.

Шульгинов отметил, что заградительная пошлина для компаний, не производящих нефтепродукты, продолжает действовать.

"Если бы она не действовала, не было бы обращений различных компаний по исключению из этого перечня", - добавил министр.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Запрет был введен бессрочно, срок его действия зависел от насыщения рынка и результатов этой меры. Затем ограничения частично были сняты.

Правительство России приняло решение с 17 ноября снять временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай Григорьевич
© Информационное агентство ТАСС
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