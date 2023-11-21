Доходы бюджета Вологодской области в 2024 году вырастут на 12,6%

Они составят 129,6 млрд рублей

ТАСС, 21 ноября. Доходная часть бюджета Вологодской области возрастет в 2024 году на 12,6%, до 129,6 млрд рублей, в сравнении с аналогичным показателем 2023 года, сообщил спикер вологодского заксобрания Андрей Луценко на публичных слушаниях проекта бюджета на 2024-2026 годы. Расходы на 2024 год спланированы в объеме 136,7 млрд рублей, планируемый дефицит в 7,1 млрд рублей будет полностью покрыт остатками бюджетных средств на начало 2024 года.

"Проект бюджета внесен в срок и рассмотрен постоянными комитетами. Объем доходов составит 129,6 млрд рублей, что выше 2023 года на 12,6%, это пока без участия дополнительных федеральных средств. Расходы составят 136,7 млрд рублей. 77 млрд рублей, или 57% расходов, направляется на социальную сферу. Объем госдолга на 1 января 2025 года составит 18,9 млрд рублей, или 16,5% к собственным доходам", - озвучил главные параметры спикер областного парламента.

Как сообщила замгубернатора Татьяна Голыгина, по итогам девяти месяцев 2023 года динамика доходов складывается лучше, чем прогнозировали. По итогам первого квартала прирост доходов к аналогичному периоду прошлого года составлял 6%, по итогам второго квартала - 2%, третьего - 19%, за счет влияния налога на прибыль организаций. В предстоящие три года наибольшие поступления в казну обеспечит налог на прибыль организаций. Его удельный вес составит 40% в объеме доходов каждый год.

Основные плательщики этого налога - организации химической промышленности и металлургии. "На сентябрь этого года видим падение цен на удобрения относительно показателей прошлого года и видим стабилизацию цен на металлопрокат с небольшими циклами роста, начиная со второй половины прошлого года. Поэтому объем налога на прибыль от главного налогоплательщика химической отрасли ("Фосагро" - прим. ТАСС) снизится в два раза относительно успешного 2022 года и составит порядка 6 млрд рублей. В целом поступление налога на прибыль в предстоящие три года будет составлять порядка 46 млрд рублей в год - это выше оценки текущего года", - сказала замгубернатора.

На нацпроекты

В 2024 году будет направлено 57% расходной части на социальные затраты, на национальную экономику - 26%. На реализацию нацпроектов выделено 45,3 млрд рублей на предстоящие три года. Самый бюджетоемкий нацпроект - это "Безопасные качественные дороги", в 2024-2026 годах направят более 30 млрд рублей на ремонт 476 км дорог регионального значения, планируется завершить строительство Некрасовского моста в Вологде, важного инфраструктурного объекта для областной столицы, отметила Голыгина.

"Доходы областного бюджета составят в 2024 году 129,6 млрд рублей, расходы - 136,7 млрд. Пока расходы ниже показателя текущего года, но с учетом дополнительных средств федерального бюджета и софинансирования из областного бюджета расходы превысят уровень 2023 года. Дефицит в 2024 году составит 7 млрд рублей и будет в полном объем обеспечен за счет прогнозируемых остатков средств на начало года. На 2025 и 2026 годы проект бюджета сформирован с профицитом в 5,5 млрд и 7 млрд рублей соответственно. На развитие региона в предстоящие три года будет направлено более 72 млрд рублей", - сообщила замгубернатора.

По ее словам, госдолг к концу 2026 года планируется сократить на 36% относительно показателя 2023 года. Он будет полностью состоять из кредитов из федерального бюджета. Регион сохранит статус субъекта РФ с высоким уровнем долговой устойчивости, отметила замгубернатора.

Доходы бюджета на 2023 год утверждены в объеме 115 млрд рублей, расходы - 141 млрд, дефицит - 26 млрд.