21 ноября, 14:47

Сийярто заявил, что для передачи зеленой электроэнергии из Закавказья в Европу создадут СП

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, уже был объявлен конкурс на проведение ТЭО, итоги которого подведут в начале декабря

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Энергетические компании Венгрии, Румынии, Азербайджана и Грузии создадут совместное предприятие для транспортировки электроэнергии из Закавказья в Центральную Европу по подводному кабелю, проложенному по дну Черного моря. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с министрами энергетики из трех стран - партнеров по проекту.

Они подписали меморандум о сотрудничестве в области использования зеленой энергии. "Сегодня мы решили, что электроэнергетические компании стран-участниц создадут совместное предприятие, которое будет отвечать за подготовку Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта", - сказал глава МИД. Он уточнил, что ранее уже был объявлен конкурс на проведение ТЭО, итоги которого будут подведены в начале декабря.

"Мы также работаем вместе, чтобы обеспечить наличие достаточных финансовых ресурсов для инвестиций [в этот проект], и именно поэтому Европейская комиссия также была представлена на нашей сегодняшней встрече", - добавил Сийярто. На переговорах в Будапеште присутствовала также заместитель министра энергетики Болгарии. Глава венгерского МИД считает, что "если все пойдет по плану, то к поставкам электроэнергии по этому маршруту можно будет приступить в начале следующего десятилетия".

В декабре 2021 года лидеры четырех стран заключили в Бухаресте соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана через Грузию и далее по подводному кабелю в Румынию, а оттуда в Венгрию. Вскоре после этого Сийярто сообщил, что стоимость ТЭО проекта составит €2,5 млн и будет покрыта за счет средств Всемирного банка. Длина кабеля будет составлять 1 195 км.

Как заявляло правительство Венгрии, Еврокомиссия считает этот проект важным для всей Европы и выделила на него €2,3 млрд. Инвестиции в него рассчитаны на период до четырех лет. Предусматривается, что часть экологически чистой электроэнергии, поступающей из Закавказья, будет использоваться в Венгрии, а часть - идти оттуда в другие страны. Вдоль линии электропередачи планируется проложить волоконно-оптический кабель. 

Теги:
АзербайджанГрузияРумынияВенгрия
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