21 ноября, 14:45

Алексей Чинилов с 1 декабря возглавит "Севералмаз"

Он сменит Равиля Санатулова, который перейдет на должность советника генерального директора "Алросы"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Генеральным директором компании "Севералмаз" (дочерняя компания "Алросы") с 1 декабря 2023 года назначен Алексей Чинилов. Он сменит Равиля Санатулова, который перейдет на должность советника генерального директора "Алросы", говорится в сообщении компании.

"С 1 декабря 2023 года новым генеральным директором АО "Севералмаз", дочерней компании "Алроса", будет назначен Алексей Чинилов. На этой должности он сменит Равиля Санатулова, который станет советником генерального директора "Алроса", - отмечается в сообщении.

В течение последних двух лет Чинилов занимал должность операционного директора в Мирнинско-Нюрбинском ГОКе "Алросы" (Накынская площадка).

"Севералмаз" - дочерняя компания "Алросы", осуществляет добычу алмазов на территории Архангельской области. В настоящее время Ломоносовский ГОК "Севералмаза" отрабатывает кимберлитовые трубки Архангельская и Карпинского-1. На долю "Севералмаза" приходится примерно 10% совокупной добычи группы "Алроса". 

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