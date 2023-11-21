Реконструкция международного аэропортового комплекса Кадала в Чите ведется по федеральной программе "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"

ЧИТА, 21 ноября. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разобраться с затягиванием сроков реконструкции аэропортов Забайкалья - Кадала и Чара. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Трутнев провел совещание по вопросам развития аэропортов и авиационных перевозок в Забайкальском крае. По итогам совещания он поручил уполномоченным федеральным органам разобраться в ситуации по затягиванию сроков реконструкции аэропортов Кадала в городе Чите и Чара в одноименном селе", - сообщили в пресс-службе.

Полпред отметил, что и тот, и другой проекты реализуются с переносом сроков и удорожанием. "К сожалению, в целом ряде дальневосточных городов - можно вспомнить и Благовещенск, и Магадан, и Южно-Сахалинск, и другие территории - строительство аэропортов, взлетно-посадочных полос постоянно идет с задержками и удорожанием, - отметил Трутнев на совещании. - Мы обязательно построим и Чару, и Кадалу. А если говорить о сегодняшнем темпе работы, то он неудовлетворительный".

Реконструкция международного аэропортового комплекса Кадала в Чите ведется по федеральной программе "Развитие региональных аэропортов и маршрутов". Ежегодный пассажиропоток там - более 700 тыс. человек ежегодно.

Аэропорт в Чаре, обеспечивающий транспортную доступность севера Забайкальского края, работает только в светлое время суток. Часть работ на объекте уже выполнена: произведено устройство нижнего и верхнего слоя асфальта взлетно-посадочной полосы, малого перрона, рулежной дорожки. "Для строительства нового аэровокзального комплекса планируется привлечь средства инвесторов, в частности компании "Удоканская медь", - добавили в пресс-службе.

Трутнев находится с рабочей поездкой в Забайкалье. В течение 21 и 22 ноября он ознакомится с развитием социальной инфраструктуры Читы, проверит реализацию логистических проектов в поселке Забайкальск, ход модернизации транспортной и трансграничной инфраструктуры пунктов пропуска. Также пройдет ряд совещаний, в том числе о реализации инвестиционных проектов, по вопросам развития аэропортов и авиационных перевозок в Забайкальском крае.