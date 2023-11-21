Две специализирующиеся на металлообработке компании вошли в ОЭЗ "Липецк"

Резидентами особой экономической зоны стали предприятия "Липецктехнолит" и "Гладиум-Липецк"

ЛИПЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Две компании, специализирующиеся на металлообработке, стали резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк". Об этом сообщил журналистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, вручивший их руководителям соответствующие свидетельства.

Речь идет о компаниях "Липецктехнолит" и "Гладиум-Липецк". "Оба проекта отлично вписываются в наши планы по развитию металлообрабатывающих производств, в том числе их локализации в ОЭЗ "Липецк", - сказал Артамонов.

В частности, "Гладиум" занимается изготовлением и продажей стальных дверей и специальных изделий из металла, в том числе противопожарных дверей с высоким пределом огнестойкости и противопожарных люков. "В ОЭЗ "Липецк" планируемый объем производства составит до 10 тыс. изделий в месяц", - отметил Артамонов.

Завод "Липецктехнолит" реализует проект в рамках концепции развития литейной промышленности России, направленный на импортозамещение. "Соглашение с компанией регион подписал на Петербургском международном экономическом форуме, оно предполагает строительство комплекса по выпуску дробометного оборудования, а также по производству литья мощностью 400 тонн в год", - заметил Артамонов. Как ожидается, компания будет производить продукцию под ключ полностью из отечественных комплектующих.