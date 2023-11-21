В Туве резидентами ОЭЗ готовы стать три компании

Речь идет о китайских инвесторах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Три компании готовы стать резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ), создание которой планируется в Туве. Об этом сообщил на выставке "Россия" директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

"Сегодня мы предлагаем потенциальным инвесторам ОЭЗ и видим большой интерес с их точки зрения, и за последние несколько месяцев мы смогли привлечь уже трех резидентов, которые запланировали открытие производств на этой площадке. С учетом близости к границе с Китаем мы видим интерес со стороны российских производителей локализовывать именно там, в Туве, свое производство, чтобы, произведя определенную продукцию, сразу же, кратчайшим путем, пусть даже для начала - автомобильным транспортом, отправить ее в Китай, рынок которого просто безграничен", - сказал он.

Ладыженко отметил, что сейчас китайские инвесторы проявляют интерес не только к добыче полезных ископаемых на территории региона, но и к созданию производств по их глубокой переработке. "Если мы выставляем условия, что эта переработка должна находиться в непосредственной близости от месторождений, от сырья, то Китай готов к такой переговорной позиции. И, мне кажется, в среднесрочной перспективе одним из приоритетов нашей работы с Республикой Тыва - определить привлечение китайского инвестора, который будет использовать принципы устойчивого развития и будет привлекать местные технологии, поставщиков и подрядчиков и будет заниматься не только добычей, но и переработкой, в том числе глубокой, на территории Тувы", - пояснил он.

Директор Департамента региональной политики Минэкономразвития РФ Дмитрий Косткин подтвердил, что Тува подала в министерство заявку на создание ОЭЗ. "Регион ищет точки роста в нынешней ситуации и старается воспользоваться всеми возможными механизмами, чтобы создать импульс для дальнейшего развития региона", - считает он.

В конце ноября 2022 года сообщалось о том, что власти Тувы планируют создать особую экономическую зону в районе автомобильного пункта пропуска "Хандагайты" на российско-монгольской границе.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.