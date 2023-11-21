Ленобласть планирует запустить пассажирские авиаперевозки внутри региона

Речь идет о малой авиации, "Ласточках", а также скоростных трамваях или коротких поездах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область планирует развивать малую авиацию для пассажирских перевозок внутри региона в качестве альтернативы автобусному сообщению. Об этом сообщил на выставке "Россия" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Мы подписали соглашение строить малую авиацию. Ленинградская область большая - по размеру как Венгрия или Австрия, и, конечно, нам нужна малая авиация. Только проблема в том, чтобы она была доступна. У нас сегодня есть предложения запустить вертолеты-такси, <...> но когда билет стоит от 5 тыс. рублей, то жители этим транспортом пользоваться не будут, они лучше дойдут до автобуса. Сейчас мы считаем, чтобы цены были приемлемыми", - сказал губернатор.

Он напомнил, что раньше можно было на "кукурузнике" долететь из Ржевки до Тихвина или до Подпорожья, но сейчас жители региона этой возможности не имеют.

Также Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области совместно с РЖД планируется развивать поезда "Ласточки", а в крупных агломерациях - в Мурино и Всеволожском районе будут запускать скоростные трамваи или скоростной короткий поезд.

В 2024 году область начнет транспортную реформу, которая усовершенствует автобусные перевозки между населенными пунктами.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.