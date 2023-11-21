Россельхозбанк подал иск к JP Morgan Chase Bank

Иск подан 20 ноября и рассматривается в первой инстанции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) подал в Арбитражный суд Москвы иск к американскому JP Morgan Chase Bank, следует из картотеки судебных дел.

Согласно материалам, иск подан 20 ноября и пока рассматривается в первой инстанции. Третьим лицом в деле указан российский дочерний банк JP Morgan - коммерческий банк "Дж.П. Морган банк интернешнл". Ответчик - JP Morgan Chase Bank. Суть иска в деле не указана.

ТАСС направил запрос в РСХБ.

Летом первый зампредседателя РСХБ Кирилл Левин сообщал, что в рамках зерновой сделки банк производит платежи через JP Morgan с помощью специально выделенного канала, оплата проходит в долларах. Однако в июле 2023 года договоренности по зерновой сделке прекратили действие, а уже в августе был отключен действовавший платежный канал между РСХБ и JP Morgan.

РСХБ, как и большинство российских банков, отключен от SWIFT. Вопрос переподключения банка к международной системе передачи межбанковских платежей является одним из требований России в рамках зерновой сделки. Подключение европейской "дочки" РСХБ к SWIFT, как отмечали в банке, не рассматривается.

Россельхозбанк - один из крупнейших банков России, в государственной собственности находится 100% акций. РСХБ создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ.