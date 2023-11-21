21 ноября, 15:41

Тирасполь просит у ЕС содействия в разблокировании торговых барьеров со стороны Кишинева

В 2023 году Молдавия начала взимать плату за таможенное оформление транзита грузов в Приднестровье, а также экологические сборы

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Тирасполь обвинил Молдавию в экономическом давлении и призвал ЕС к содействию в урегулировании отношений между двумя берегами Днестра. С таким обращением глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев выступил на встрече с делегацией ЕС во главе с Доротой Длоухи-Сулигой, которая выступает представителем Брюсселя в переговорном формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

"Ограничительные меры Молдавии, включая блокаду экспорта продукции промышленных предприятий, негативно сказываются на внешнеэкономической деятельности Приднестровья. <…> Глава МИД Приднестровья выразил заинтересованность в более активной позиции Брюсселя", - информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья.

Игнатьев рассказал о блокировании молдавской стороной экспорта ЗАО "Электромаш", ОАО "БЗЭ Потенциал" и ЗАО "Завод "Молдавизолит", которым приходится отправлять коллективы в вынужденные отпуска. Кроме того, в 2023 году Молдавия начала взимать плату за таможенное оформление транзита грузов в Приднестровье, а также экологические сборы. По словам дипломата, эти действия противоречат согласованному в 2015 году механизму облегчения взаимной торговли. Он также заявил о недопустимости двойного налогообложения предприятий левобережья Днестра.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился с посланием в ООН и ОБСЕ, в котором проинформировал об усилении транспортной и экономической блокады Приднестровья, из-за чего региону грозит гуманитарная катастрофа. По его словам, после избрания президентом Майи Санду Кишинев игнорирует переговорный процесс, не выполняет обязательств, взятых на переговорах в формате "пять плюс два". 

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