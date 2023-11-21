21 ноября, 15:41

Во Франции началось расследование возможного использования программы распознавания лиц

Речь идет о возможном использовании для этих целей программного обеспечения израильской компании BriefCam, преедает радиостанция France Info

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил начать внутреннее расследование в связи с публикацией о возможном использовании полицией израильской технологии распознавания лиц. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, речь идет о возможном использовании для этих целей программного обеспечения израильской компании BriefCam.

Как указала радиостанция, глава МВД подтвердил, что программное обеспечение этой компании действительно применяется властями с разрешения судей, однако "функция распознавания лиц не используется". Вместе с тем Дарманен потребовал "начать административное расследование, результаты которого должны быть представлены через три месяца".

В свою очередь, представители партии левой партии "Неподчинившаяся Франция" уже потребовали начать по этому вопросу парламентское расследование. 

Теги:
Франция
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