Россия и Таджикистан подписали таможенное соглашение

Это позволит упростить и ускорить процесс перемещения товаров между странами для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов и начальник Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан Хуршед Каримзода подписали соглашение о взаимном признании Россией и Таджикистаном институтов уполномоченного экономического оператора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФТС.

"21 ноября в Кремле в ходе официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона таможенные службы России и Таджикистана подписали соглашение о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора. Документ скрепили подписями врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов и начальник Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан Хуршед Каримзода", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в ФТС, соглашение позволит упростить и ускорить процесс перемещения товаров между странами для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности. При прямых поставках между уполномоченными экономическими операторами России и Таджикистана таможенные операции, а также таможенный осмотр или досмотр будут совершаться в первоочередном порядке. При этом документальный и фактический таможенный контроль будет проводиться в минимально необходимом для соблюдения таможенного законодательства объеме.