21 ноября, 15:28

Круизный турпоток в Ивановскую область вырос на 55% в 2023 году

Регион посетили 85 тыс. человек

ТАСС, 21 ноября. Ивановскую область на круизных теплоходах в 2023 году посетили 85 тыс. человек, что на 55% больше, чем годом ранее. Туристы смогли побывать в малых городах Кинешме, Плесе и Юрьевце, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Ивановской области подвели итоги навигационного сезона. В этом году на 337 теплоходах прибыли 85 тыс. туристов - на 55% больше, чем в прошлом году. Число теплоходов, которые приняли в городах региона, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 170 теплоходов с туристами за навигационный сезон посетило Кинешму, 132 лайнера - Плес. Кроме этого, впервые за 13 лет 35 круизных судов принял Юрьевец, где в том числе проходит международный кинофестиваль имени режиссера Андрея Тарковского "Зеркало", чье детство прошло в этом городе.

Сообщается, что туристов познакомили с историей и достопримечательностями ивановских городов, популярностью пользовались программы Кинешемского художественно-исторического музея, посвященные русскому драматургу Александру Островскому, который в течение 20 лет был почетным мировым судьей по Кинешемскому округу. 

Теги:
РоссияИвановская область
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