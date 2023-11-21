21 ноября, 15:32

В "Крымэнерго" при проверке выявили несогласованные траты на 2,97 млрд рублей

Кроме того, Крымфиннадзор установил на предприятии нарушения требований финансовой дисциплины и законодательства в сфере закупок на общую сумму 721,48 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Служба финансового надзора Республики Крым (Крымфиннадзор) выявила в "Крымэнерго" несогласованные траты на 2,97 млрд рублей по итогам проверки госпредприятия, сообщается на официальном портале республики.

"Установлено, что ГУП Республики Крым "Крымэнерго" проведены фактические расходы, не предусмотренные планами ФХД (финансово-хозяйственной деятельности - прим. ТАСС) за период с 1 января 2022 года по 1 июля 2023 года в сумме 2,97 млрд рублей - расходы по передаче электрической энергии сетями смежных сетевых организаций, прочие расходы, выплаченные штрафные санкции, - которые не согласованы с исполнительным органом - министерством топлива и энергетики Республики Крым и министерством финансов Республики Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, Крымфиннадзор установил на предприятии нарушения требований финансовой дисциплины и законодательства в сфере закупок на общую сумму 721,48 млн рублей. В частности, в 70 договорах на закупку материалов, а также на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выявлены нарушения на 300 млн рублей, среди которых упоминаются неверное определение победителя закупки и завышенная начальная цена контракта.

Также на сайте сообщается, что "Крымэнерго" обязано выплатить 195,6 млн рублей штрафов за неисполненные обязательства по техприсоединению к сетям электроснабжения.

"О результатах проверки проинформирован глава Республики Крым, акт проверки направлен в комитет по противодействию коррупции Республики Крым для рассмотрения и принятия мер соответствующего реагирования по установленным фактам нарушений, организации следственных действий и возбуждению уголовных дел", - уточняется в сообщении.

Об организации

"Крымэнерго" обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 60 тыс. точек учета, оформленных на юридические лица. Предприятие обслуживает 33,1 тыс. км линий электропередачи и более 10,3 тыс. подстанций.

Ранее в "Крымэнерго" после проверок были уволены шесть начальников районных электрических сетей (РЭС) и четыре руководителя из центрального офиса компании. Причиной, по словам главы республики, стало искусственное затягивание исполнения договоров на техприсоединение и попытки получения вознаграждения от потребителей. К началу проверки количество просроченных заявок на присоединение к энергосетям достигло более 15 тыс. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, все долги по техприсоединению будут закрыты предприятием до 1 апреля 2024 года. 

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