Акционеры TCS Group предоставили право совету директоров на обратный выкуп акций

Они также сократили кворум для заседаний с четырех до двух директоров

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Акционеры TCS Group предоставили совету директоров полномочия по выкупу обыкновенных акций компании, а также сократили кворум для заседаний с четырех до двух директоров. Об этом сообщается в материалах группы.

"Совету директоров было предоставлено право выкупать обыкновенные акции или доли в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки, до максимума (10% подписного капитала), разрешенного законодательством Кипра", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в устав компании были внесены изменения, согласно которы минимальное количество директоров и кворум для заседаний были сокращены до двух любых директоров с четырех ранее. "Компания желает скорректировать свое корпоративное управление и внести поправки в свой устав, чтобы обеспечить постоянную способность совета работать и достигать кворума на любом заседании. Данная поправка оправдана нынешним размером совета, повысит гибкость и обеспечит более своевременное и оперативное принятие решений", - говорится в сообщении.

Совет директоров TCS Group в ноябре этого года возглавил Алексей Малиновский, который ранее возглавлял Mastercard в России. В совет директоров группы "Тинькофф" он вошел в июле 2023 года. Малиновский сменил Константиноса Экономидеса, который покинул должность по собственному желанию 7 ноября 2023 года.

Ранее глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк сообщал, что TCS Group не отказывается от планов смены кипрской юрисдикции, изучает разные опции, чтобы осуществить редомициляцию. На какую юрисдикцию TCS Group может сменить кипрскую юрисдикцию он не уточнил.

Основной акционер TCS Group с апреля 2022 года - компания "Интеррос" Владимира Потанина, ее доля составляет 35%. В состав группы входят банк, виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф образование".