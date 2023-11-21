21 ноября, 15:56

Аргентинская биржа выросла на 18% после избрания президентом Хавьера Милея

Индекс достиг 748 258,26 пункта

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /ТАСС/. Аргентинский биржевой индекс Merval на открытии торгов во вторник вырос на 18%, до 748 258,26 пункта. В пятницу, последний рабочий день перед трехдневными выходными, индекс закрылся на отметке 635 298,14.

Официальный курс песо остается на отметке около 350 песо за $1, как и в пятницу. Черный курс американской валюты, существующий в условиях валютных ограничений, в первый рабочий день после выборов вырос на 10%, до 1000 песо за $1.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Его инаугурация состоится 10 декабря.

Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, обещает упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы и отказаться от госзаказов на инфраструктурные проекты. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. 

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