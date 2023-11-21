Словацкие перевозчики заблокировали проезд грузовиков через границу с Украиной

Они проводят акцию в поддержку польских коллег, требующих от Еврокомиссии отмены льгот для украинских автоперевозчиков

БРАТИСЛАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Словацкие автоперевозчики проводят акцию в поддержку польских коллег, требующих от Еврокомиссии отмены льгот для украинских автоперевозчиков. Они заблокировали проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке" на словацкой стороне границы с Украиной. Об этом сообщило Словацкое радио.

Протест организует Союз автоперевозчиков Словакии, который уже провел такую акцию 16 ноября. Организаторы находятся в контакте с руководством объединений автоперевозчиков Польши.

Перед КПП "Вышне-Немецке" собралась очередь из 300 грузовиков. Пропуск автобусов и легкового транспорта происходит в штатном режиме.

Словацкие и польские автоперевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины. Они требуют восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.