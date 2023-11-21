В ФРГ призвали главу Минфина к отставке из-за сложностей с бюджетом

Сопредседатель германской Левой партии Мартин Ширдеван полагает, что вердикт суда по блокировке бюджетных €60 млрд и заморозка финансирования ряда проектов являются поводом для отставки министра финансов Кристиана Линднера

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель германской Левой партии Мартин Ширдеван полагает, что вердикт суда по блокировке бюджетных €60 млрд и заморозка финансирования ряда проектов являются поводом для отставки министра финансов Кристиана Линднера. Об этом он заявил журналу Der Spiegel.

"Министр Линднер должен уйти с поста, чтобы страна избежала дальнейшего ущерба", - сказал политик. По его мнению, правительство должно отказаться от так называемого правила долгового тормоза и взять кредиты на финансирование необходимых проектов. В противном случае "Линднер толкает в кризис весь Евросоюз", считает сопредседатель Левой партии.

Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. В 2021 году правительство Олафа Шольца направило 60 млрд евро, предназначавшиеся для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность. Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года в связи с решением Конституционного суда (ФКС) о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму 60 млрд евро. В Минфине пояснили, что данный шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение.