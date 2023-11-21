СПБ биржа до 27 ноября намерена оценить объем не попавших под ограничения активов

Совместно с участниками рынка биржа планирует установить механизмы распределения и возврата активов клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа до 27 ноября планирует оценить объем не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата этих активов клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры биржи. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

При этом СПБ биржа совместно с юридическими консультантами работают над реализацией нескольких сценариев разблокировки клиентских активов.

На сегодняшний день операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчетных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ биржи. "СПБ биржа не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября", - отмечается в сообщении.

При этом 20 ноября 2023 года биржа провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября. При этом по российским ценным бумагам и денежным средствам в рублях расчетные и депозитарные операции начались 21 ноября без ограничений и в обычном режиме.