21 ноября, 16:30,
обновлено 21 ноября, 16:46

СПБ биржа до 27 ноября намерена оценить объем не попавших под ограничения активов

Совместно с участниками рынка биржа планирует установить механизмы распределения и возврата активов клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа до 27 ноября планирует оценить объем не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата этих активов клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры биржи. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

При этом СПБ биржа совместно с юридическими консультантами работают над реализацией нескольких сценариев разблокировки клиентских активов.

На сегодняшний день операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчетных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ биржи. "СПБ биржа не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября", - отмечается в сообщении.

При этом 20 ноября 2023 года биржа провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября. При этом по российским ценным бумагам и денежным средствам в рублях расчетные и депозитарные операции начались 21 ноября без ограничений и в обычном режиме. 

Теги:
Россия
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