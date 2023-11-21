21 ноября, 16:39

"Промомед" намерен построить в Мордовии корпус для производства онкопрепаратов

Реализовать проект планируют до 2027 года

ТАСС, 21 ноября. Завод "Биохимик" (группа компаний "Промомед") построит в Мордовии до 2027 года новый корпус для производства препаратов для терапии онкологии. Также здесь наладят выпуск новых медикаментов, сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

"До 2027 года будет создан новый участок по производству преднаполненных шприцов, завершено строительство нового корпуса для производства онкологических препаратов, будет введен в эксплуатацию новый корпус выпуска новых препаратов", - говорится в сообщении.

Комаров посетил предприятия Мордовии во время рабочей поездки с главой региона Артемом Здуновым. Завод "Биохимик" наладил производство 300 наименований препаратов, в разработке находятся еще около 100 лекарственных средств, порядка 40 молекул из которых будут переданы в серийное производство в текущем году. "Большая часть новых молекул относится к жизненно важным препаратам в терапии онкологических заболеваний, инфекционных гепатитов, ВИЧ, в эндокринологии и неврологии", - добавили в пресс-службе.

Также регион работает над созданием Федерального центра биотехнологий, специализирующегося на проведении исследований мирового уровня по разработке генноинженерных биологических препаратов полного цикла. 

Теги:
РоссияКомаров, Игорь АнатольевичМордовия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация