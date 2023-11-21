"Промомед" намерен построить в Мордовии корпус для производства онкопрепаратов

Реализовать проект планируют до 2027 года

ТАСС, 21 ноября. Завод "Биохимик" (группа компаний "Промомед") построит в Мордовии до 2027 года новый корпус для производства препаратов для терапии онкологии. Также здесь наладят выпуск новых медикаментов, сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

"До 2027 года будет создан новый участок по производству преднаполненных шприцов, завершено строительство нового корпуса для производства онкологических препаратов, будет введен в эксплуатацию новый корпус выпуска новых препаратов", - говорится в сообщении.

Комаров посетил предприятия Мордовии во время рабочей поездки с главой региона Артемом Здуновым. Завод "Биохимик" наладил производство 300 наименований препаратов, в разработке находятся еще около 100 лекарственных средств, порядка 40 молекул из которых будут переданы в серийное производство в текущем году. "Большая часть новых молекул относится к жизненно важным препаратам в терапии онкологических заболеваний, инфекционных гепатитов, ВИЧ, в эндокринологии и неврологии", - добавили в пресс-службе.

Также регион работает над созданием Федерального центра биотехнологий, специализирующегося на проведении исследований мирового уровня по разработке генноинженерных биологических препаратов полного цикла.