21 ноября, 17:06

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,35-1,04%

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Полиметалла", расписки "Озона", акции "Мечела", расписки HeadHunter, акции "Татнефти", бумаги "Селигдара"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжал разнонаправленные движения вблизи 3 200 пунктов по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,35%, до 3 218,48 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,04%, до 1 154,39 пункта. Курс юаня снизился на 0,03%, до 12,29 рубля, доллар - на 0,53%, до 87,86 рубля, евро - на 0,52%, до 96,18 рубля.

"Как и накануне, покупателей сдерживал укрепляющийся рубль. Кроме того, восстановление нефтяных цен приостановилось на уровне чуть выше $80 за баррель Brent. Тем не менее ближе к концу дня покупки на нашем рынке преобладали", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон оставался в целом нейтральным.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Полиметалла" (+4,59%), расписки "Озона" (+4,31%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+3,97% и +2,60%), расписки HeadHunter (+3,58%), обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" (+2,86% и +2,52%), бумаги "Селигдара" (+2,60%). Расписки TCS Group подорожали на 1,88%.

"Расписки "Озона" продолжали повышение после публикации ранее в ноябре финансовых результатов за III квартал 2023 года", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции золотодобывающих компаний пользовались спросом на фоне возвращения цен на золото к максимумам с начала ноября, в район $2010 за унцию. "Цены на серебро при этом подскочили на 2%, в район $24 за унцию. Акционеры "Селигдара" в среду также примут решение по дивидендам за девять месяцев в размере 2 рубля на акцию (доходность около 3%)", - добавила эксперт.

Совет директоров "Татнефти" во вторник рекомендовал выплату дивидендов за III квартал 2023 года в размере 35,17 рубля на акцию, что предполагает квартальную доходность около 5,5% по обоим типам бумаг. Закрытие реестра состоится 9 января 2024 года, также пояснила специалист.

В расписках TCS Group уже третью сессию подряд наблюдалось оживление. "В среду группа намерена опубликовать финансовые результаты за III квартал 2023 года по МСФО, а сегодня собрание акционеров одобрило предоставление совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки, в пределах максимума (10% подписного капитала). В "Тинькофф" готовятся к редомициляции с Кипра и изменили устав компании", - сообщила специалист.

При этом против TCS Group в моменте, однако, выступает неопределенность процесса редомициляции. Кроме того, TCS Group в отличие от Сбербанка и банка "Санкт-Петербург" все еще не платит дивидендов.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки "Циана" (-4,23%), расписки "Русагро" (-1,78%), расписки "Глобалтранса" (-1,52%), бумаги "Черкизово" (-1,45%), расписки X5 Retail Group (-1,35%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,33%).

"Расписки "Циана" корректировались, несмотря на финансовую отчетность за III квартал по МСФО, которая по основным показателям превысила прогнозы. Акции "Ростелекома" корректировались после одобрения акционерами дивидендов за 2022 год в размере 5,4465 рублей на оба типа бумаг", - сообщила Кожухова.

Прогноз на 22 ноября

Динамика курса рубля, сырьевых цен, сигналы регуляторов и геополитика останутся в фокусе внимания инвесторов. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 22 ноября - 3150-3250 пунктов, по курсу рубля к доллару - 87-90 рублей. Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи завтра может двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 87-90 рублей, евро/ рубль - в коридоре 96-98,5 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,2-12,6 рубля.

Завтра рынки могут оценивать информацию из протоколов последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня позднее. На рынке нефти с интересом ждут встречи ОПЕК+ в предстоящие выходные. Как ожидается, в среду президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20, организованном Индией. ЕЦБ опубликует отчет о финансовой стабильности. В США выйдут данные по базовым заказам на товары длительного пользования в октябре. 

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