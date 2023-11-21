В Калининградской области для тренеров ввели выплату в 2 млн рублей на жилье

Жилищные сертификаты уже получили некоторые преподаватели спортивных школ по регби, баскетболу и футболу

КАЛИНИНГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. В Калининградской области распространили механизм единовременной выплаты на приобретение жилья на спортивных тренеров, работающих в регионе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Первые сертификаты на получение выплаты в 2 млн рублей получили 21 ноября тренеры-преподаватели спортшкол по регби, баскетболу и футболу, чьи воспитанники демонстрируют высокую результативность на соревнованиях разного уровня.

"Мы сегодня впервые вручаем жилищные сертификаты тренерам. Эту практику мы начали с учителей, потом распространили на врачебное сообщество и в этом году приступили к не менее важному тренерскому сообществу. Президент России поставил нам задачу к 2030 году в постоянные систематические занятия спортом вовлечь 70% населения. Задача сложная, требует от нас больших инвестиций в инфраструктуру, в строительство новых спортивных объектов. Но все эти стройки имеют мало значения, если мы не тренируем детей, не готовим их к спортивным победам", - сказал на церемонии губернатор области Антон Алиханов, которого цитирует пресс-служба.

По данным пресс-службы, с начала 2023 года документы на улучшение жилищных условий получили 35 учителей и 20 медицинских работников. Эта мера поддержки продолжит действовать.