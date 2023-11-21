Агентство "Эксперт РА" присвоило Росатому наивысший кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг присвоен на максимальном возможном суверенном уровне вследствие очень высокой оценки степени поддержки Росатома со стороны государства

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Наивысший кредитный рейтинг на уровне ruААА присвоило Росатому рейтинговое агентство "Эксперт РА". Как отмечается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу стабильный.

Кредитный рейтинг присвоен на максимальном возможном суверенном уровне вследствие очень высокой оценки степени поддержки Росатома со стороны государства. "Госкорпорация "Росатом" объединяет активы и компетенции во всех звеньях производственно-технологической цепочки атомной энергетики: добыча урана в России и за рубежом, конверсия и обогащение урана, фабрикация ядерного топлива, проектирование и строительство АЭС, машиностроение, генерация электрической энергии, а также бэк-энд (вывод ядерных объектов из эксплуатации, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами), сгруппированные в обособленные дивизионы", - говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что госкорпорация объединяет более 400 организаций, консолидирующих гражданские активы и активы ядерного оружейного комплекса российской атомной отрасли и является уполномоченным инфраструктурным оператором Северного морского пути и владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота.

Агентство отмечает, что Росатом вместе с "дочками" является крупнейшей генерирующей компанией России и занимает лидирующее положение на мировых рынках ядерных технологии, что обеспечивает высокую оценку рыночных позиций компании. При этом, как сказано в пресс-релизе, вертикально интегрированная структура бизнеса, значительная доля экспортных продаж вместе с более низкой по сравнению с тепловой генерацией долей денежных затрат в структуре себестоимости производимой электроэнергии позволяет компании стабильно фиксировать высокий уровень прибыли. Наибольшая доля кредитного портфеля привлечена в иностранной валюте с целью финансирования реализации зарубежных проектов, при переходе которых на операционную стадию ожидается увеличение доли экспортной выручки. Аналитики агентства уверены, что выстроенные отношения с кредиторами не предполагают возникновения затруднений при привлечении дополнительного финансирования в случае необходимости.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным, отмечается в пресс-релизе. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

Это второй кредитный рейтинг, присвоенный госкорпорации: в 2019 году Росатому был присвоен наивысший кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на уровне AAA(ru).