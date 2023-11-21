Грузоперевозчики сменили маршруты после закрытия КПП Финляндией

По словам президента Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимира Матягина, "для перевозчиков, если колеса не крутятся, то это потеря прибыли"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Грузоперевозчики сменили маршруты после закрытия пограничных переходов между Финляндией и Россией. Об этом сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин, отметив, что грузоперевозки между Финляндией и Россией остановились после закрытия КПП на границе с РФ.

"Для перевозчиков, если колеса не крутятся, то это потеря прибыли, поэтому, когда эта ситуация началась, мы машины перенаправили на другие маршруты. Проблем у грузоперевозчиков не возникло, так как потеря маршрута компенсируется другими направлениями, например, внутренними. Это Москва и новые территории. Если брать зарубежные маршруты, то это Грузия, Казахстан, Киргизия, Китай, Турция, Иран. Эти маршруты сейчас будут более востребованы. Все южноазиатские маршруты на сегодняшний день загружены", - сказал он.

Матягин отметил, что до закрытия КПП логистика грузовых перевозок происходила через перегрузку на границе Финляндии и России. По его словам, в нынешних условиях это стало невозможным, однако потеря этого направления не повлияла на внутренний рынок. "Для нашей экономики это непроблематично, потому что некоторые виды товаров импортозамещаются или завозятся через параллельный импорт, например, из Турции. Но для такой маленькой экономики, как у Финляндия, это катастрофа", - резюмировал он.

Финская газета Iltalehti сообщила в понедельник со ссылкой на источники, что власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала".