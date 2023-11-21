21 ноября, 17:46

WSJ: гендиректор Binance признает себя виновным в отмывании денег и покинет пост

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. REUTERS/ Benoit Tessier
Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао
© REUTERS/ Benoit Tessier

Криптобиржа должна будет выплатить штрафы на сумму $4,3 млрд, отмечает издание

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует уйти в отставку и признать себя виновным в отмывании денег. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их данным, во вторник Чжао должен предстать перед судом и признать свою вину. Криптобиржа должна будет также выплатить штрафы на сумму $4,3 млрд. Чжао пошел на это, как уточняют источники, в рамках сделки, которая позволит компании продолжить работать.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет руководство криптобиржи в операциях с ценными бумагами без должной регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чанпэн Чжао публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции на бирже, а в действительности они якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Binance является ведущей в мире системой для торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао. В 2021 году китайские власти заблокировали сайт и мобильное приложение Binance, что стало очередным шагом правительства по борьбе с предоставлением услуг по криптовалютным транзакциям в стране. 

Теги:
СШАКитай
© Информационное агентство ТАСС
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