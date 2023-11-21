21 ноября, 18:04

Проект "Роснефти" и Москвы по автотуризму охватил более 12 млн человек

Автотуристам на АЗС "Роснефти" демонстировались ролики о столице, а также были доступны полезные туристические буклеты и карты города

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проект "Путешествуй в Москву с "Роснефтью", который реализует нефтяная компания совместно с комитетом по развитию туризма Москвы и сервисом планирования путешествий Russpass, охватил более 12 млн человек, говорится в сообщении "Роснефти".

Основная цель проекта - повышение спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Москвы, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС компании. Ключевыми маршрутами в этом году стали трассы М10 "Россия" и М-4 "Дон".

"Благодаря совместной инициативе, участники программы лояльности сети АЗС "Роснефть" смогли воспользоваться уникальными условиями на размещение в отелях Москвы, а также получить приятные бонусы или комплименты в ресторанах столицы", - отмечается в сообщении.

Автотуристам на АЗС "Роснефти" демонстировались ролики о Москве, а также были доступны полезные туристические буклеты и карты Москвы.

"Для создания комфортных условий автолюбителям, предпочитающих путешествовать на машине, "Роснефть" запустила специальную информационно-сервисную платформу "Горизонты России: Поехали с нами!". Проект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС "Роснефти", - отметил начальник управления стратегического розничного маркетинга НК "Роснефть" Василий Георгиев.

Каждый магистральный маршрут, разработанный "Роснефтью", проходит независимый технический аудит Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга - экспертов в области создания условий для комфортных и безопасных путешествий на автомобиле и мотоцикле по России. 

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