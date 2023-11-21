21 ноября, 19:11

В Махачкале установят регулируемый тариф не более 20 рублей на новых автобусах

На субсидирование муниципальных маршрутов планируют выделять более 182 млн рублей в год

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Регулируемый тариф для общественного транспорта впервые установят в Махачкале на новых автобусах, которые поступят в собственность муниципалитета до конца года. Стоимость проезда на них составит не более 20 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Сейчас в городе работает система нерегулируемого тарифа, у города нет собственных транспортных средств. Транспортные средства функционируют по нерегулируемому тарифу. Мы собираемся получить до конца года 47 автобусов и субсидировать их. Проезд на этом транспорте не будет превышать 20 рублей", - сказал собеседник агентства.

Остальной городской транспорт будет продолжать функционировать по системе нерегулируемого тарифа.

Как сообщили в администрации главы региона, новые автобусы будут оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС, валидаторами, информационными табло и другим дополнительным оборудованием. Они будут ездить по трем муниципальных маршрутам: 44а, 64, 65. На их субсидирование городской администрацией планируется ежегодно выделять более 182 млн рублей. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
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