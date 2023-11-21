21 ноября, 20:56,
обновлено 21 ноября, 21:25

Гендиректор Binance покинул свой пост

Его место занял бывший глава региональных рынков Ричард Тенг

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао покинул свой пост. Его место занял бывший глава региональных рынков Ричард Тенг.

"Сегодня я покинул пост генерального директора Binance. <...> Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше всего для нашего сообщества, для Binance и для меня самого", - сообщил Чжао на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Он отметил, что будет оставаться доступным для консультирования компании "по мере необходимости".

21 ноября о планируемой отставке Чанпэна Чжао сообщила газета The Wall Street Journal.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к Binance и лично к Чжао. Регулятор обвиняет руководство криптобиржи в операциях с ценными бумагами без должной регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чанпэн Чжао публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции на бирже, а в действительности они якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Криптовалютная биржа Binance является ведущей в мире системой для торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао. В 2021 году китайские власти заблокировали сайт и мобильное приложение Binance, что стало очередным шагом правительства по борьбе с предоставлением услуг по криптовалютным транзакциям в стране. 

© Информационное агентство ТАСС
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