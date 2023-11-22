21 ноября, 21:14

Бюджет Ярославской области на 2024 год приняли в первом чтении

Профицит составил 2,8 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 год с профицитом в размере 2,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Бюджет на предстоящий период сбалансирован. В 2024 году доходы превышают расходы на 2,8 млрд рублей. За счет федеральных средств, предусмотренных в доходах, будет погашен кредит на опережающее финансирование расходов, привлеченный в 2023 году, в сумме 3,3 млрд рублей. А также предусмотрены расходы за счет инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 500 млн рублей", - приводятся слова министра финансов Ярославской области Алексея Долгова.

Поправки к законопроекту о бюджете будут приниматься до 1 декабря. Ярославская областная дума рассмотрит законопроект во втором чтении 15 декабря.

Доходы областного бюджета в 2024 году запланированы в сумме 120,4 млрд рублей, расходы составляют 117,6 млрд рублей. На социальную сферу предусмотрено 63,6 млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей больше, чем в проекте бюджета на 2023 год. Это 54% от общей суммы расходов. На сферу дорожного хозяйства запланированы расходы в размере около 15,6 млрд рублей. За счет этих средств будет приведено в порядок не менее 220 км областных объектов и около 200 км муниципальных. В течение года дорожный фонд будет пополняться.

"В приоритете бюджетной и налоговой политики на трехлетний период реализация поручений президента РФ Владимира Путина, выполнение региональных проектов в рамках национальных проектов, безусловное выполнение существующих социальных обязательств, развитие экономического и инвестиционного потенциала региона. В 2024 году продолжится реализация региональных проектов", - уточнили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияЯрославская область
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