21 ноября, 21:01

Путин обсудит с кабмином развитие международного судоходства

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с правительством, на котором планирует обсудить развитие международного судоходства.

С докладом выступит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Кроме того, как и всегда на таких встречах, будут обсуждаться и другие актуальные вопросы.

Россия, которая омывается тремя океанами, географически имеет доступ ко многим транспортным коридорам, однако сейчас из-за санкций Запада она оказалась отрезана от ряда европейских и других гаваней.

При этом продолжается развитие артерии, которую РФ считает для себя стратегической: это Северный морской путь (СМП) - кратчайший водный маршрут между европейской частью страны и Дальним Востоком. Международное судоходство по нему разрешено. Данный маршрут полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешних ограничений.

Путин не раз обращал внимание, что СМП является "ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока". По словам президента, перед Россией стоит задача сделать его "по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией".

В октябре, выступая на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, Путин приглашал зарубежных партнеров принять участие в развитии Севморпути. Он отмечал, что со своей стороны Россия "готова обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение". 

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